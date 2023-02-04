الهلال يستعيد إيجالو وماريجا أمام الوداد فى #كأس_العالم_للأندية

كشفت تقارير صحفية أن الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفنى لنادى الهلال، سيضع النيجيري أوديون إيجالو مهاجم الفريق على رأس القائمة الأساسية للفريق لمواجهة الوداد المغربي.

ويستضيف فريق الوداد المغربي نظيره الهلال فى الرابعة والنصف عصر اليوم السبت، على ملعب مولاي عبد الله فى مدينة الرباط، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية التي تٌقام فى الفترة من 1 حتى 11 فبراير الجارى.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن إيجالو خضع اختبارات طبية وبدنية فى التدريبات الأخيرة التى سبقت المباراة، ومنحته الضوء الأخضر للمشاركة على حساب المهاجم صالح الشهري، وتأتى عودته بعد غياب استمر 5 مباريات عن المشاركة مع الفريق بداعي الإصابة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المباراة اليوم ستشهد مشاركة المالي موسى ماريجا أساسيًّا في التشكيلة الزرقاء.