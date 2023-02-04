الغذاء_والدواء تحذر من 3 أطعمة ومشروبات عند التسوق 

حذرت هيئة الغذاء والدواء من 3 أطعمة، ينبغي تجنبها عند إجراء التسوق.

وذكرت الهيئة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، اليوم، أنه "أثناء تسوقك للمنتجات الغذائية، احرص على تجنّب شراء الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من السكر والدهون، في ظل انخفاض قيمتها الغذائية".

وأوضحت أن من بين هذه الأغذية: النكتار، ورقائق البطاطس المقلية، والمشروبات الغازية، لأنها تحتوي على كميات عالية من الدهون والسكريات والسعرات الحرارية، كما أنها تكون منخفضة بالفيتامينات والمعادن الضرورية التي يحتاجها الجسم، لذا ينصح بالتقليل منها قدر الإمكان.