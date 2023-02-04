نكشف موقف #كريم_بنزيما من اللحاق ببطولة #كأس_العالم_للأندية

كشفت تقارير صحفية اليوم، السبت، موقف النجم الفرنسي كريم بنزيما من المشاركة مع ريال مدريد فى كأس العالم للأندية، بعدما غادر ملعب مباراة ريال مدريد وفالنسيا التى أقيمت الخميس الماضى فى الدقيقة 61 بسبب الإصابة، وشارك بدلا منه البرازيلي رودريجو، ولم يذهب بنزيما إلى دكة البدلاء، وتوجه مباشرة لغرفة تبديل الملابس، ما أثار الشكوك حول قوة إصابته

ووفقا لموقع "relevo" الإسباني، يرى أطباء ريال مدريد أن بنزيما سيكون جاهزًا للمشاركة فى نصف نهائي كأس العالم للأندية الأربعاء المقبل، أمام الفائز من مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز.

وأوضح الموقع الإسباني أن خطة ريال مدريد هى عدم لعب بنزيما المباراتين التاليتين (نصف نهائي ونهائي كأس العالم للأندية) حتى يتعافى اللاعب بنسبة 100٪، وبالتالي إراحته في نص النهائي والاعتماد عليه فى النهائي حال التأهل.

فيما أكد موقع ترانسفير ماركت أن بنزيما غاب عن 9 مباريات لريال مدريد هذا الموسم بسبب 4 إصابات.