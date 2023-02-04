السعودية منافس ومُحكِم في المسابقة العالمية للقرآن الكريم في #مصر

تشارك المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في فعاليات المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، التي انطلقت في جمهورية مصر العربية، اليوم، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

المسابقة تُنظمها وزارة الأوقاف المصرية، وتشارك فيها 58 دولة حول العالم، على رأسها المملكة العربية السعودية، في إطار رسالة المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين في العالم، والعناية بكتاب الله وتحفيز حفظته.

وقال وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد، الأمين العام للمسابقة الدولية والمحلية للقرآن الكريم، الشيخ سليمان بن فهد الخميس، إن مشاركة الوزارة في المسابقة يأتي اتساقاً مع رسالتها السامية في خدمة كتاب الله والعناية به وتحفيز حفظته، تتويجاً لدعم وجهود القيادة الرشيدة.

وكشف أن الوزارة أوفدت محكماً للمشاركة في لجنة التحكيم لهذه المسابقة العالمية،وكذلك رشحت متسابقين إثنين من حفظة كتاب الله، ممن تنافسوا في مسابقات عالمية وحققوا أرقاماً ومنجزات يفخر بها الوطن.

وتأتي مشاركة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتؤكد أهمية دعم ومساندة الجهود التي تخدم كتاب الله وتشجيع حفظته في مختلف دول العالم، وسط مشاركتها في تحكيم المسابقة، وإيفاد متسابقين للمشاركة.