“يزاحمون الشباب”.. #ناصر_العطية: تواجد قوي للسعوديات في سباقات السيارات (فيديو) #عاجل

كشف الفائز بـ "رالي حائل"، ناصر العطية، عن أن النساء السعوديات بات لهن وجود قوي في سباقات السيارات.

وقال "العطية" خلال لقاء له على قناة "الإخبارية": "نحن محظوظون كسائقين في أن تكون المملكة رائدة وقيادية في مجال رياضة السيارات، وهو ما ظهر في تنظيم رالي داكار قبل نحو شهر، مروراً برالي حائل الحالي، ثم بطولة العالم للسيارات الكهربائية في نيوم".

وتطرق إلى المشاركة النسائية في الرالي، قائلاً: "الله يعطيهم ألف ألف عافية.. العنصر النسائي مشارك بقوة، ويزاحمون الشباب، ونتمنى مزيد من مشاركة العنصر النسائي خلال الفترة المقبلة".