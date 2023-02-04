الأخبار المحلية

غداً بدء التقديم.. #وظائف مؤقتة للسعوديين والسعوديات خلال #رمضان

متابعات الوئام
4 فبراير 2023 · < 1 minute
الحج
الحج

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية توفر وظائف مؤقتة للسعوديين والسعوديات، للعمل بالمسجد الحرام، والمسجد النبوي خلال موسم رمضان لهذا العام 1444هـ.

 

وأوضحت الرئاسة أن التقديم على الوظائف سيبدأ من يوم غدٍ الأحد ولمدة 3 أيام، كاشفة أن شروط التقديم هي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن لا يكون على رأس عمل آخر، وأن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة، واجتياز المقابلة الشخصية.

 

وللتقديم على الوظائف الدخول من هنا:

https://wmn.gov.sa/public/?page=seasonal_emp