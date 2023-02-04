إقالة مساعد رئيس الوزراء الياباني بسبب تصريحه “أشعر بالاشمئزاز من المثليين”

أقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، مساعده ماسايوشي أراي، عقب تصريح له عَبر فيه عن اشمئزازه من "المثليين جنسياً"

وقال "كيشيدا": "آخذ مسألة الأقليات الجنسية على محمل الجد، ومن الطبيعي أن أشعر بالمسؤولية حيال تصريحات ماسايوشي آراي، لذا قررت إقالته من منصبه"، وفق ما نقلته وكالة "kyodo" اليابانية.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني تعيين يوشينوري ايتو، مدير مكتب رئيس الوزراء للاقتصاد والتجارة والصناعة، في منصب المقال "آراي".

وكان ماسايوشي آراي قد قال: "لا أرغب في العيش داخل منزل مجاور لزوجين مثليين.. أنا أشعر بالاشمئزاز لمجرد رؤيتهم".

وأضاف: "سماح الحكومة اليابانية بزواج المثليين، سيغير بنية المجتمع الياباني السليم، الذي تلعب فيه المرأة الدور الرئيسي في تربية الأطفال وتنشئتهم عل الفطرة السليمة".

وسرعان ما تراجع "آراي" عن تصريحاته، وقدم اعتذارا رسميا عنها، مشيرا إلى أنها "رأي شخصي"، ولا تعبر عن رأي الحكومة اليابانية، ورئيس وزرائها، فوميو كيشيدا.

واعتبر رئيس الوزراء الياباني أن "تصريحات آراي غير مقبولة، وتتعارض مع سياسة مجلس الوزراء، القائمة على احترام التنوع، وبناء مجتمع شامل يضم جميع الفئات".