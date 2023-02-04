دياز يعلن تشكيل #الهلال لمباراة الوداد في #كأس_العالم_للأندية

أعلن رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال تشكيل الفريق الذي يستعد لمواجهة نظيره الوداد المغربي بعد قليل على ملعب الأمير مولاي عبد الله في ضربة البداية للفريقان بربع نهائي كأس العالم للأندية والمقام حاليًا في المغرب.

وضم تشكيل الهلال كلًا من:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: سعود عبد الحميد، جانغ هيون سو، علي آل بليهي، ناصر الدوسري

الوسط: غوستافو كويلار، محمد كنو، ميشايل ديلغادو، سالم الدوسري

الهجوم: موسى ماريجا، أوديون إيغالو

ويشارك الوداد في البطولة العالمية بصفته بطل أفريقيا فيما يشارك الهلال بصفته بطل آسيا.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من المباراة، نادي فلامنجو البرازيلي في نصف النهائي.