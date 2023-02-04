البيئة: إجراءات لتنمية وحماية 8 ملايين هكتارًا من المراعي المتدهورة في 26 موقعًا

حذّرت وزارة البيئة والمياه والزراعة من تفاقم الآثار والنتائج السلبية المترتبة على ممارسة الرعي الجائر في المملكة، مشيرة إلى أضراره على المراعي الطبيعية، وتسببه في تضرر الغطاء النباتي وتدهوره.

وحدّدت الوزارة 4 أضرار رئيسة للرعي الجائر على أراضي المملكة، تمثلت في انخفاض إنتاجية المراعي الطبيعية، وقلة تنوع الغطاء النباتي، بالإضافة إلى انجراف التربة، وانخفاض المخزون البذري بها، داعية مُلّاك وأصحاب المواشي إلى أهمية الالتزام بالرعي المنتظم؛ حتى نسهم جميعًا في تنمية وحماية الغطاء النباتي، واستعادة مراعينا الطبيعية.

وبينت ضمن حملة "حماية الغطاء النباتي"، التي أطلقتها للتوعية بأهمية المحافظة على الغطاء النباتي في المملكة، والإسهام في حماية مواردها الطبيعية، أن مساحات المراعي تُمثّل حوالي %73 من المساحة الإجمالية للمملكة، مشيرة إلى أنه يتم حاليًّا العمل على تنمية وتأهيل وحماية 8 ملايين هكتارًا من المراعي المتدهورة كمرحلة أولى في 26 موقعًا.