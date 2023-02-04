وسط القطط وتدني مستوى النظافة.. أسماك مجهولة المصدر تُباع في شوارع #الرياض (فيديو)

عرض برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية" تقريراً مصوراً عن مجموعة من العمالة المخالفة تبيع أنواعاً مختلفة من الأسماك مجهولة المصدر، وذلك في أحد شوارع حي "السلي" بالرياض.

وأظهر المقطع المصور عدداً من الطاولات البلاستيكية غير النظيفة، وبداخلها كميات من الأسماك، وسط تدني مستوى النظافة، وانتشار القطط في محيطها، ووضعها لفمها فوق الأسماك، لخطف ما تستطيع خطفه بعيداً عن أنظار البائعين.

وعند سؤال مراسل البرنامج لعدد من هؤلاء البائعين عن مصدر الأسماك، أجابوا جميعاً: "لا ندري".