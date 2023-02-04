يومياً.. فحص 150 عينة للتأكد من جودة #ماء_زمزم

رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الادارة العامة للوقاية والرعاية الصحية، وبالتزامن مع تزايد أعداد قاصدي المسجد الحرام خلال موسم العمرة، عدد من عينات فحص ماء زمزم، وصلت إلى 150 عينة عشوائية من مختلف نقاط توزيع ماء زمزم المبارك يومياً، لتحليلها ميكروبولوجياً وكيميائياً، للتأكد من جودتها وسلامتها.

وكشف مدير الإدارة العامة للوقاية والرعاية الصحية، حسن بن بركات السويهري، عن وجود مختبر مختص ومجهز بأعلى المعاییر العالمية، يعمل على مدار الساعة ويؤدي عدة مهام، منها الحفاظ على جودة ماء زمرم المبارك، عبر عدد من الاختبارات الميدانية والمخبرية، رفع النتائج للإدارة المختصة مباشرة.

كما تم تخصيص ١٠ فرق ميدانية لفحص جميع مصادر مياه زمزم بالمسجد الحرام بشكل يومي، بأكثر من 150 عينة، وتشمل المشربيات الرخامية، ونقاط الحافظات، وخزانات اساتنليس ستيل، والحافظات، والعبوات، وبئر زمزم، للتأكد من سلامتها وخلوها من أي ميكروبات، وتقديمها لقاصدي بيت الله الحرام بأفضل جودة ووفق أعلى المعايير الصحية العالمية.