أمين “متعافي السرطان”: الطبيب قال لي “ستموت”.. والنظرة إلينا بشفقة أصعب شيء (فيديو) #عاجل

كشف الأمين العام لجمعية متعافي السرطان، الدكتور بندر الدحيم، تفاصيل إصابته بالمرض، مشيراً في الوقت ذاته إلى أصعب شيء يواجه محارب هذا المرض اللعين.

وقال "الدحيم" في لقاء مع قناة "الإخبارية"، بمناسبة "اليوم العالمي للسرطان"، إن الطبيب عندما أخبره بإصابته بالمرض، قال له "ستموت"، مشدداً على أنه في الفترات الماضية كان السرطان مرتبطاً لدى الجميع بأنه مرض "مميت" فحسب.

وشدد الأمين العام لجمعية متعافي السرطان على أن نظرة المجتمع للمصاب بالسرطان بشفقة ورحمة، واعتباره "ميت ميت لا محالة"، هو أصعب شيء يواجه محارب المرض.