الجانرز يتعثر بعد انتصارين متتاليين.. #إيفرتون يفوز على #أرسنال بهدف في #الدوري_الإنجليزي

حقق فريق إيفرتون الفوز على أرسنال بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليفشل أرسنال في تحقيق الفوز الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي بعد الانتصار على توتنهام ومانشستر يونايتد في آخر مباراتين في المسابقة.

وحسم التعادل السلبي الشوط الأول من المباراة، حيث شهد الشوط هجمات من جانب لاعبي أرسنال عن طريق بوكايو ساكا، فضلا عن نيكيتاه ولكن كان هناك دفاع قوي من جانب فريق إيفرتون.

في الشوط الثاني، سجل جيمس تاركوفيسكي هدفا لصالح إيفرتون في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، بعد ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها دايوت عن طريق كرة عرضية لداخل منطقة الجزاء قابلها جيمس تاركوفيسكي برأسية من يسار منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى، ليتقدم إيفرتون بهدف أول.

وكثف أرسنال محاولاته بحثا عن التسجيل، تحديدا تسديدة قوية من بوكايو ساكا من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت الكرة أعلى العارضة ليفشل الجانرز في التسجيل وينتهي اللقاء بفوز إيفرتون بهدف دون رد.

أرسنال يتجمد رصيده عند النقطة 50 في صدارة جدول الترتيب بفارق 5 نقاط عن السيتي صاحب الوصافة، فيما يرفع إيفرتون رصيده إلى النقطة 18 في المركز السابع عشر