يتسببان في مرض خطير.. مؤسسة صحية عالمية تحذر من #الكاتشب و #الخردل

حذرت مؤسسة ضغط الدم في المملكة المتحدة من الكاتشب والخردل.

وذكرت المؤسسة في تقرير نقلته صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن الكاتشب والخردل يمكن أن يعرضا الأوعية الدموية لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وأوضحت أنه "بجانب الخل، تحتوي الصلصات الحمراء والصفراء على مكون ضار لمستويات ارتفاع ضغط الدم، وهو الملح".

وأضافت: "الكاتشب والخردل يتميزان بارتفاع الملح بصورة كبيرة، ما يتطلب محاولة تجنبهما، أو إيجاد بديل أقل ملحًا، في ظل أن الملح هو السبب الأكبر لارتفاع ضغط الدم، ويتسبب في احتباس السوائل داخل الجسم".

وشرحت: "الملح الموجود في الكاتشب والخردل يجعل جسمك يحتفظ بالماء، ما يؤدي إلى ضخ المزيد من الماء في الدم، وبالتالي زيادة الضغط في الشرايين، بما يعني ارتفاع ضغط الدم".

ونبهت إلى أنه "الأسوأ من ذلك، إذا كانت مستويات ارتفاع ضغط الدم لديك، بالفعل في منطقة خطرة، فقد يؤدي الملح إلى تفاقم هذه المشكلة"، مشيرة إلى أن "تناول الكثير من الملح يمكن لآأن يؤدي إلى مزيد من المشاكل الصحية، بدءًا من أمراض القلب إلى السكتة الدماغية".