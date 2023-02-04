الصين تعلن فقدانها السيطرة على المنطاد الذي يجوب سماء #الولايات_المتحدة #المنطاد_الصيني

أعلنت الصين فقدانها السيطرة على المنطاد الذي يجوب سماء الولايات المتحدة، وفق نبأ عاجل نشرته قناة "العربية".

وانتهك منطاد صيني غير مأهول المجال الجوي الأمريكي، مساء أمس الجمعة.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن "الجسم الطائر هو أداة مدنية للبحث العلمي، ودخوله المجال الجوي للولايات المتحدة تم عن غير قصد".

وأضافت الخارجية الصينية في بيان، أن "المنطاد مدني يُستخدم لأغراض البحث، وبالدرجة الأولى لأبحاث الأرصاد الجوية"، مضيفة أن "الجانب الصيني يأسف لدخول المنطاد عن غير قصد المجال الجوي الأمريكي بسبب قوة قاهرة"، وفق "فرانس برس".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، آنتوني بلينكن، تأجيل زيارته إلى الصين بسبب المنطاد، معتبراً أنه مخصص لـ "التجسس".

وقال "بلينكن" في تصريحات صحفية: "تواصلنا مع المسؤولين في الصين حول حادثة المنطاد.. وجود منطاد التجسس الصيني انتهاك لسيادة أمريكا".

وأضاف: "أوضحت لنظيري الصيني أن دخول المنطاد إلى الأراضي الأمريكية انتهاك للسيادة".