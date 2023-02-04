“رياح وارتفاع أمواج وصفر مئوية”.. تقلبات جوية على معظم مناطق #السعودية بدءاً من الإثنين #عاجل

حذر المركز الوطني للأرصاد من تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة، وذلك بدءاً من يوم الإثنين إلى الجمعة المقبلين.

وأوضح "الأرصاد" في بيان، أن هذه الفترة تشهد نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والشرقية والرياض، وذلك من الإثنين إلى الأربعاء، مشيرة إلى أن هذه الرياح تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم في الساعة، وقد تتسبب في تكون عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام الرؤية أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وتوقع المركز ارتفاع الأمواج في الأجزاء الساحلية لمنطقة تبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة، من الثلاثاء إلى الجمعة، وتصل إلى أكثر من مترين ونصف.

وتضمنت توقعات المركز الوطني للأرصاد سقوط أمطار خفيفة على تبوك والحدود الشمالية والجوف، من الثلاثاء إلى الخميس، بالتزامن مه تساقط الثلوج على: "جبل اللوز- علقان- الظهر- الطريف- القريات".

وتوقع المركز انخفاض درجات الحرارة وتكون الصقيع على تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل وشمال المدينة المنورة، يوم الأربعاء، وتصل درجات الحرارة ما بين صفر إلى 4 درجات مئوية.

كما تنخفض درجات الحرارة على القصيم والرياض وشمال المنطقة الشرقية، يوم الخميس، وتكون درجات الحرارة بين 5 إلى 8 درجات مئوية.