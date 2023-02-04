أخبار الرياضة

#الوداد يتقدم على #الهلال بهدف نظيف

4 فبراير 2023 · < 1 minute

تقدم فريق الوداد على الهلال بهدف نظيف خلال اللقاء المقام بينهما حاليا في كأس العالم للأندية.