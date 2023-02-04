زعيم آسيا.. للمرة الثالثة في نصف نهائي #كأس_العالم_للأندية #الهلال #الهلال_الوداد

تأهل فريق الهلال إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية عقب الفوز على الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ويلتقي الهلال لمواجهة فلامنجو البرازيلي في نصف النهائي بينما ودع الوداد البطولة..

وكان الوقتين الأصلي والإضافي من عمر المباراة قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

افتتح أيوب العملود التسجيل لصالح الوداد في الدقيقة 52 من رأسية رائعة ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.

وأدرك محمد كنو التعادل لصالح الهلال في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع من عمر الوقت الأصلي من المباراة من ركلة جزاء.

وحصل كل فريق على بطاقة حمراء، على يحيى جبران لاعب الوداد في الدقيقة 91 ومحمد كنو في الدقيقة 95.