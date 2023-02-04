الأهلي المصري يضرب موعدا مع #ريال_مدريد في #كأس_العالم_للأندية

حجز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية عقب الفوز الصعب الذي حققه المارد الأحمر على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون رد.

سجل محمد مجدي أفشة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88 من تسديدة ارتطمت بقدم مدافع سياتل وغيّرت اتجاهها لتخدع الحارس وتسكن الشباك.

وتأهل الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.

أحداث الشوط الأول

الأهلي سيطر على مجريات الأمور في بداية المباراة لكن بدون أي خطورة.

في الدقيقة 13 كانت أولى محاولات الفريق الأمريكي بعد تصويبة من ألبرت لاعب سياتل من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الأهلي.

في الدقيقة 24 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح فريق سياتل سددها المهاجم بعد خروج الشناوي من مرماه لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

في الدقيقة 34 كرات متبادلة بين لاعبي سياتل ومن ثم تسديدة من ألبرت روسناك من داخل منطقة الجزاء لكنها بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 43 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح فريق سياتل أبعدها الشناوي ثم شتتها الدفاع بنجاح.

أحداث الشوط الثاني

في الدقيقة 51 تصويبة من جوشوا لاعب فريق سياتل من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

في الدقيقة 69 تمريرة رائعة من أحمد عبد القادر إلى أفشة الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

تصويبة من أحمد عبد القادر من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بدفاعات فريق سياتل.

محمد مجدي أفشة سجل هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 88 بعد تسديدة قوية ارتطمت بالعارضة قبل أن يشتتها مدافع سياتل وارتدت له ليسددها مجددا وترتطم بمدافع الفريق الأمريكي وتسكن الشباك.