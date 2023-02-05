الأرصاد تنبه سكان #المدينة_المنورة من #رياح نشطة و #أتربة مثارة حتى المساء

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي الحناكية والمهد.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً.

كما نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكون عوالق ترابية على محافظتي بيشة وتثليث، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الروية، تمتد إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٧ مساءً.

صقيع

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقس بارد على معظم مناطق المملكة ولا يستبعد تكوّن الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة ، المدينة المنورة والأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم.