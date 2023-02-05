في عدة مدن.. شركة أرامكو روان للحفر توفر #وظائف_شاغرة

أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات للعمل في عدة مدن، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مشغل الراديو.

عامل – رستابوت.

أخصائي عقود أول.

أخصائي المشتريات.

المهندس الثاني ، الكهرباء والأجهزة.

المهندس الثاني ميكانيكي.

أخصائي تطوير أعمال.

أخصائي HSE.

المتخصص الأول ، CMMS.

محلل ، دعم فني وظيفي لسلسلة التوريد.

منسق تدريب السلامة III.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط).