بعد غياب دام 3 شهور.. العثور على الطفلة “لينا”مفقودة #خميس_مشيط بصحة جيدة

أعلنت والدة لينا مفقودة خميس مشيط ، أنه تم العثور عليها بعد غياب دام 3 شهور.

وقالت والدة الطفلة لينا: "لقد أعيتني الحيل وأنا أحاول الوصول إليها، حيث فوجئت بأكثر من 7 اتصالات على جوالها من رقم غريب"، وبعد التواصل مع الرقم كان الاتصال من الجهات الأمنية، والتي أبلغتها بالعثور على ابنتها"- وفقاً لـ" العربية"-.

وأضافت أنه بعد التنسيق مع الجهات الأمنية تم إعادتها إلى أبها، وإجراء الكشف الطبي عليها، وظهر أنها سليمة ولله الحمد وأنها تعاني فقط من سوء التغذية.

وتابعت "لينا كانت في حالة نفسية سيئة وترتدي ذات الملابس التي كانت ترتديها عندما ذهبت لأداء الامتحان في آخر لقاء لها".

وروت والدة "لينا" تفاصيل اختفاء ابنتها حيث، ذهبت لإجراء اختبارها في المدرسة، وعند خروج الطالبات انتظرت الأم لاستلامها، وفوجئت بأنها غير موجودة، وتم البحث عنها في كل مكان ولكن دون جدوى.