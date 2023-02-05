مؤشر خطير على الإصابة بهذا #المرض.. تحذيرات من طقطقة #المفاصل

أكد أطباء وباحثون أن شعور البعض بطقطقة في المفاصل قد يكون مؤشرا على أمراض خطيرة، وليس كما يعزوها البعض لأعراض الشيخوخة والتقدم في العمر فقط.

وأفادت الهيئة العامة للصحة ببريطانيا، وفقا لصحيفة "الصن" بأن طقطقة المفاصل قد تكون من أعراض هشاشة العظام، لافتة إلى أن المصابين بالفصال العظمي يتأثرون في كلتا الركبتين، في حين أن البعض قد يعانون هذه الحالة في ركبة واحدة فقط.

ولفتت إلى أن المصابين بالفصال سيواجهون ألما أثناء المشي، خاصة في حالة صعودهم أو هبوطهم عن الدرج، وقد يصل الأمر إلى تأرجح ركبتي الشخص أو عدم القدرة على الوقوف بشكل مستقيم.

وأبانت أن الذين يعانون هشاشة عظام في الورك، ستكون لديهم مشكلة في تحريك مفاصل الورك مثل صعوبة ارتداء الأحذية أو الصعود إلى السيارة والخروج منها، وعادة ما يعاني هؤلاء أيضا ألما في الفخذ وخارج الورك.

وأوضحت أن الفصال العظمي يصيب 3 مناطق رئيسية في اليد، وهي: قاعدة الإبهام، والمفاصل الأقرب إلى أطراف الأصابع، والمفاصل الوسطى من الأصابع، مبينة أن الألم قد يتلاشى بمرور الوقت، لكن النتوءات والتورم ستبقى.

وحول علاجات أعراض هشاشة العظام، أكدت الهيئة أنها تشمل إجراءات نمط الحياة مثل المحافظة على الوزن المثالي وممارسة التمارين بشكل منتظم، والعلاج الطبي من أجل التخفيف من الألم، والعلاجات الداعمة لجعل النشاطات اليومية أسهل.

وشددت الهيئة على ضرورة مراجعة الطبيب في حال وجود طقطقة مستمرة في المفاصل.