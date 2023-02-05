خدمات متنقلة لـ #الأحوال_المدنية في 28 موقعا

قدّمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (28) موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة " نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة بمنطقة الباحة بتقديم خدماتها اليوم للنساء في مدرسة صفية بنت شيبة بمحافظة بلجرشي، ومدرسة أم شريك خولة بنت حكيم بمدينة الباحة لمدة ثلاثة أيام لكل منهما, وللرجال والنساء في مركز المحمدية بمحافظة قلوة, وللرجال في ابتدائية ومتوسطة خالد بن الوليد بمحافظة العقيق، وفي متوسطة الربيان بمدينة الباحة، ويوم الاثنين في متوسطة العفوص بمحافظة المندق لمدة يومين لكل منهم، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في متوسطة الإمام محمد بن سعود بمحافظة المخواة، وللنساء في مكتب التعليم بمحافظة المخواة لمدة ثلاث أيام لكل منهما، وفي مجمع زينب بنت خزيمة التعليمي بمركز الجاوة بمحافظة العقيق، ويوم الخميس للرجال في مدرسة الإمام النووي بمحافظة قلوة لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الجوف اليوم خدماتها للرجال في متوسطة العيساوية بمركز العيساوية، وللنساء في المتوسطة الأولى بمركز العيساوية لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في ثانوية الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز بمحافظة القريات، وللنساء في المتوسطة السابعة عشر بمحافظة القريات لمدة يومين لكل منهما.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مطار أبها الدولي لمدة يومين, وللرجال في مقر محافظة محايل عسير لمدة يوم، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في متوسطة ابن خلدون بمحافظة سراة عبيدة لمدة يومين.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم خدماتها للنساء في مركز قيا لمدة أسبوع ويوم واحد للرجال, فيما تقدم الخدمة يوم الاثنين للرجال في مركز أبو راكه لمدة يوم واحد.

كما تقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الرياض اليوم خدماتها للرجال في مركز عروى التابع لمحافظة القويعية، ويوم الثلاثاء في متوسطة تحفيظ القران الكريم بمحافظة ثادق، ويوم الأربعاء في متوسطة محافظة ثادق، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس في ثانوية ثادق لمدة يوم واحد لكل موقع.

وفي منطقة الحدود الشمالية تقوم الأحوال المدنية بتقديم الخدمة للنساء يوم الثلاثاء في هجرة روضة الهباس بمحافظة رفحاء لمدة ثلاثة أيام، وفي مجمع المتوسطة والثانوية بإسكان قوى الأمن بعرعر لمدة يومين.

وتقوم الأحوال المدنية بمنطقة المدينة المنورة بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مقر محافظة وادي الفرع لمدة أسبوع، ومركز القاحة لمدة ثلاثة أيام.

وفي المنطقة الشرقية تقوم الأحوال المدنية بتقديم الخدمة يوم الاثنين للنساء في جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء لمدة يومين، ويوم الأربعاء للرجال في الكلية التقنية بالقطيف لمدة يوم.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية اليوم خدماتها للرجال في محافظة بدر الجنوب بمنطقة نجران لمدة أسبوع، ويوم الأربعاء للنساء لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس تقدم الخدمة للرجال في مدرسة طلحة بن عبيد الله الابتدائية بمركز اللويش بمنطقة حائل لمدة يوم واحد.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.