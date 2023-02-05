محكمة مصرية عن وقف حبس #منة_شلبي رغم حيازتها #الحشيش: “ماضيها نظيف”

أودعت محكمة جنايات القاهرة في مصر حيثيات حكمها بمعاقبة الفنانة المصرية منة شلبي بالحبس مع الشغل سنة واحدة، وتغريمها 10 آلاف جنيه، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، لاتهامها بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي.

وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم، اليوم، أنه "نظرًا لظروف وملابسات الدعوى، وما ارتأته المحكمة من ظروف المتهمة، ولخلو ماضيها من ثمة اتهامات، والظروف التي ارتكتب فيها الجريمة، ما يبعث على الاعتقاد بأنها لن تعود إلى مخالفة القانون مستقبلاً، وهو الأمر الذي رأت معه المحكمة إيقاف تنفيذ العقوبة".

وفي 5 يناير الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر، بمعاقبة الفنانة منة شلبى بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 10 آلاف جنيه، في اتهامها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

ويحق للفنانة الطعن على الحكم الصادر ضدها أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا.