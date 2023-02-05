حادث مروع في #مصر..وفاة طفل وإصابة 41 بينهم حالات حرجة

في حادث مروع جديد بمصر لقي طفل مصرعه، وأصيب 41 شخصاً آخرين نصفهم من الأطفال ما بين 8 و12 عاماً كلهم عمال زراعيون، نتيجة انقلاب سيارة نقل كانت تقلهم، أثناء توجههم إلى أعمالهم بإحدى الصوب الزراعية بمحافظة الإسماعيلية، وتم إيداع عدد كبير من الأطفال غرف الحالات الحرجة والعناية المركزة، لوصولهم مصابين بغيبوبة تامة ونزيف داخلي بالرأس والبطن، فضلاً عن وجود كدمات مختلفة وسحجات بالجسم.

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، تلقى اليوم (الأحد) إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة تقل عمال زراعيين، كانوا في طريقهم للعمل بإحدى الصوب الزراعية، وتم الدفع بـ 22 سيارة إسعاف لموقع الحادث، لنقل جميع المصابين لتلقي العلاج، وأمرت الصحة برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات التي تم بها نقل المصابين، كما تم استدعاء العديد من الأطباء بمختلف التخصصات، لفحص المصابين وعمل الإشاعات اللازمة لهم، وتم فتح باب التبرع بالدم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيما أكدت مصادر طبية أنه تم توزيع المصابين في قسم الطوارئ على الأقسام المختلفة ما بين العظام والجراحة والمخ والأعصاب، وأكدت أن غالبية المصابين من الأطفال، وأن جميع المصابين وسائق السيارة مقيمون بمحافظة الشرقية، وأنهم كانوا في طريقهم للعمل في مزرعة بطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، كما تم وقف جميع الخدمات الطارئة داخل مرفق الإسعاف، والتعامل مع الحادث لحين الانتهاء من نقل المصابين، مشيرة إلى أن معظم الحالات في حالة حرجة.

ومن جانب آخر لقي 5 أفراد من أسرة واحدة مصرعهم، في حريق داخل شقتهم السكنية بمنطقة الشرابية «أحد أحياء محافظة القاهرة» وتمت السيطرة على الحريق وإنقاذ فتاة، واستخراج جثامين الضحايا ونقلهم إلى المستشفى، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية بالقاهرة إلى المكان، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلى محل الحريق، وتمت السيطرة على النيران، ونقل الضحايا إلى مشرحة المستشفى، وتولت النيابة العامة التحقيق لمعرفة سبب وقوع الحادث.