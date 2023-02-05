“حتى الدايت”.. إخصائي تغذية يكشف أضرار #المشروبات_الغازية (فيديو)

صَححَ إخصائي التغذية، الدكتور إبراهيم العريفي، مجموعة من المعتقدات الخاطئة عن المشروبات الغازية.

وقال "العريفي" خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية"، إن كل ما يقال عن كون المشروبات الغذائية "مهضم" أمر غير صحيح، كما أنه مليء بالمواد المضافة والحافظة، حتى النوع المعروف بـ"الدايت".

وكشف عن تسبب المشروبات الغازية في إصابة الشخص بـ"هشاشة العظام"، نظراً لتأثيرها السلبي على الكالسيوم في جسم الإنسان، في ظل كونها مليئة بالحمض والسكريات، وتحتاج لشرب نحو 3 أضعاف حجمها من المياه لتجنب أضرارها.