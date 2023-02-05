خبير تأمينات: حوادث قيادة النساء للسيارات كثيرة لكنها بسيطة وتكاليفها قليلة (فيديو)

وصف الرئيس التنفيذي لشركة "المتحدون" للخدمات الإكتوارية، سليمان بن معيوف، حوادث قيادة النساء للسيارات بأنها دائماً ما تكون بسيطة، وتكاليفها قليلة.

وقال "بن معيوف" خلال استضافته في قناة "الإخبارية"، رداً على سؤال حول تسبب قيادة النساء للسيارات في كثرة عدد الحوادث: "حوادث النساء لا تكون جسيمة، دائماً ما تكون جداً بسيطة".

وأضاف الخبير في التأمينات وتقييم المخاطر : "تكلفة حوادث النساء بسيطة، من الممكن أن تكون هذه الحوادث كثيرة في عددها، لكنها قليلة من ناحية التعويض".

ورأى أن "قلة الخبرة بالنسبة للنساء وراء هذه الحوادث، لكنها دائماً ما تكون بسيطة وغير جسيمة".