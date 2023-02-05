صندوق_النقد: اقتصاد #السعودية استعاد عافيته بقوة.. ووضعها المالي متفرد عن بقية الدول 

شددت النائب الأول لمدير عام صندوق النقد، غيتا غوبيناث، على أهمية شراكة الصندوق مع السعودية، نظراً لدور المملكة في دعم بعض الدول التي تعاني صعوبات مالية، والدور المهم في أسواق الطاقة.

وقالت "غوبيناث" في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الاقتصاد السعودي استعاد عافيته بقوة، بعد ركود بسيط عام 2020، معتبرة أن ارتفاع أسعار النفط والغاز كان لصالح الاقتصاد السعودي.

وأضافت كبيرة خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي: "كان أداء الاقتصاد السعودي جيد للغاية، والنمو خلال العام المنصرم وصل إلى 8.7%، وهذا نمو قوي جدا، وكذلك الوضع المالي كان جيد، ولدى المملكة الكثير من العوائد، ما يجعلها في موقع متفرد مقارنة بدول العالم الآخرى".

وأرجعت العمل عن قرب مع السعودية إلى أسباب عديدة، منها حقيقة أن المملكة شريك مهم بالنسبة للصندوق في المنطقة، مبينة أن "هناك عدد من الدول التي لديها صعوبات، والسعودية ممول أساسي لتلك الدول، وتعمل بالتنسيق مع صندوق الدولي لضمان الاستفادة من التمويل في تلك الدول، لإجراء إصلاحات ودفع النمو في تلك الاقتصادات، وهذا دور بالغ الأهمية".

كما شددت على أن السعودية لها دور مهم في مجال الطاقة، وهو القطاع الذي سيبقى بوضع حساس بالنسبة للاقتصاد العالمي لفترة طويلة.