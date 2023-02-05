تفاصيل رسالة مدرب #باريس_سان_جيرمان للاعبيه بسبب #ميسي

كشف كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان أن طلب من فريقه الاعتماد بشكل كبير على النجم ليونيل ميسي في لقاء تولوز، في ظل غياب نجمي الهجوم، كيليان مبابي ونيمار.

وتغلب سان جيرمان على ضيفه تولوز بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الفرنسي.

وقال جالتييه في تصريحات نشرتها جريدة ليكيب: "طلبت من الفريق اللعب لميسي والعمل معه. علينا أن نحرره من مهام معينة".

وأضاف "يتعين على زملائه زيادة جهودهم في استعادة الكرة والتحرك في المساحات حتى يتمكن ليونيل من لعب تمريراته الدقيقة".

وأتم هذه التمريرات الدقيقة عملة نادرة في كرة القدم حاليا في مثل هذه المساحات الضيقة".

وغاب نيمار للإصابة التي ستبعده لنحو أسبوع، بينما غاب مبابي بسبب إصابة ستبعده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.