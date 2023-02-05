أول تعليق من #أنشيلوتي بعد خسارة #ريال_مدريد أمام #ريال_مايوركا

تمسك كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد بأمل المنافسة على لقب الدوري الإسباني للموسم الحالي 2022-2023 رغم الخسارة القاسية التي مني بها الميرنجي مساء اليوم أمام ريال مايوركا في المباراة التي أقيمت بينهما الأحد على ملعب "إيبيروستار" ضمن منافسات الجولة 20 لمسابقة الليجا.

وقال كارلو أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "نقول وداعا للدوري الاسباني؟ إنها هزيمة مؤلمة للغاية. قمنا بالاستعداد للمباراة، وكنا نعرف أنها مباراة صعبة للغاية. بشكل عام لم نلعب مباراة سيئة. الهدف الذي استقبلناه وركلة الجزاء أثرت علينا كثيرًا".

أضاف أنشيلوتي: "سنقاتل من أجل لقب الدوري حتى النهاية، لم ننته بعد. هناك العديد من المباريات المتبقية".

أوضح مدرب ريال مدريد: "الجو مستفز، هذا ليس خطأ فينيسيوس، كل ما يريده فقط أن يلعب كرة القدم. ما حدث معه اليوم يجب أن يخرجه من تركيزه".

ورداً على سؤال حول وجود خطأ في التشكيلة؟ قال أنشيلوتي: "لم أتمكن من استخدام كروس ومودريتش لأن توني لم يكن جاهز بنسبة 100% بعد المباراة الأخيرة وكان لوكا بحاجة إلى الراحة".

وشدد أنشيلوتي: "نشعر بالحزن، الهدف المبكر، ركلة الجزاء الضائعة دمرتنا، الآن علينا التركيز على أشياء أخرى مثل كأس العالم للأندية. نحن متحمسون".

تابع مدرب ريال مدريد: "اخترت أسينسيو لركلة الجزاء. الترتيب هو بنزيما ومودريتش، الأفضل. ثم أقرر وفقًا لمن يلعب. أسينسيو، رودريجو، كروس".

واختتم أنشيلوتي حديثه قائلاً: "اخترت أسينسيو وليس رودريجو لأننا فكرنا في أن ركلة الجزاء الضائعة في كأس العالم. يمكن أن تؤثر عليه".