مانشستر_سيتي يرفض هدية #أرسنال ويخسر أمام #توتنهام

رفض مانشستر سيتي هدية منافسه أرسنال الثمينة للاقتراب منه في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تلقى خسارة مباغتة صفر / 1 أمام مضيفه توتنهام هوتسبير، اليوم الأحد، في المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة.

وبقي مانشستر سيتي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، في المركز الثاني برصيد 45 نقطة، ليظل متأخرا بفارق 5 نقاط عن أرسنال (المتصدر)، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

وكان سيتي يأمل في تقليص الفارق إلى نقطتين مع أرسنال، الذي خسر صفر / 1 أمام مضيفه إيفرتون، أمس السبت، في نفس المرحلة بالمسابقة، لكنه فشل في تحقيق مبتغاه بعدما نال هزيمته الرابعة في المسابقة خلال الموسم الحالي، مواصلا نتائجه المهتزة في الفترة الأخيرة بالبطولة، عقب تحقيقه 4 انتصارات فقط خلال لقاءاته الثمانية الأخيرة بالدوري الإنجليزي.

في المقابل، ارتفع رصيد توتنهام، الذي حقق انتصاره الـ12 في البطولة هذا الموسم مقابل 3 تعادلات و7 هزائم، إلى 39 نقطة في المركز الخامس.

وتقمص النجم الدولي الإنجليزي هاري كين دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف توتنهام الوحيد في الدقيقة 15، قبل أن يلعب الفريق اللندني بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة، عقب طرد لاعبه كريستيان روميرو في الدقيقة 86 لحصوله على الإنذار الثاني.

ودون كين اسمه بحروف من ذهب في تاريخ توتنهام، بعدما انفرد بلقب الهداف التاريخي للفريق اللندني، بعدما رفع رصيده إلى 267 هدفا في 416 مباراة خاضها مع الفريق بمختلف البطولات.

وتفوق كين بهدف واحد على النجم السابق جيمي جريفز، الذي أحرز 266 هدفا للفريق في 379 مباراة بمختلف البطولات خلال الفترة من 1961 إلى 1970، فيمال سجل كين أهدافه بداية من 2010 وحتى الآن.

واحتفل كين برقم آخر اليوم من خلال نفس الهدف حيث رفع رصيده إلى 200 هدفا مع توتنهام في الدوري الإنجليزي.

بهذا الفوز، ثأر توتنهام من خسارته 2 / 4 أمام مانشستر سيتي في مواجهة الفريقين الماضية بالمسابقة، التي جرت في التاسع من يناير الماضي.