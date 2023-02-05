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#تعليم_الحدود_الشمالية: استمرار الدراسة عن بعد ليوم غد الاثنين #عاجل
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الأخبار المحلية
#تعليم_الحدود_الشمالية: استمرار الدراسة عن بعد ليوم غد الاثنين #عاجل
متابعات - الوئام
5 فبراير 2023
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أعلنت إدارة التعليم في الحدود الشمالية،مساء اليوم، استمرار الدراسة عن بعد ليوم غد الاثنين.
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