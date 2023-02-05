الأرصاد : أتربة مثارة على هذه المناطق في #المملكة #عاجل

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن الأتربة المثارة على عدة مناطق في المملكة غدا الإثنين.

وقال المركز إن المناطق المتأثرة بالحالة الجوية هي منطقة الرياض والمدينة المنورة وحائل والقصيم والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية والجوف وتبوك، مشيرا إلى انها حتى الساعة 7 مساء يوم الإثنين.

وفي السياق، أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف تعليق الدراسة الحضورية غدًا الاثنين في جميع مدارس المنطقة ومحافظاتها وتحويلها "عن بعد" حرصاً على سلامة الجميع .

وأوضح تعليم الجوف أن ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، عن توقعات للحالة الجوية التي تفيد بتكون موجهة باردة من الممكن أن تصل لحالات صقيع في ساعات الصباح الباكر، و تستمر الدراسة عن بُعد ‏عن طريق منصة مدرستي ومنصة روضتي.

كما أعلنت كل من إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية، والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، تحويل الدراسة ليوم غد الإثنين عن بعد وذلك في جميع المدارس ومنشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة ومحافظاتها.

جاء ذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، عن توقعات للحالة الجوية التي تفيد بتكون موجة باردة من الممكن أن تصل لحالات صقيع في ساعات الصباح الباكر, وحرصاً على سلامة الطلاب والمتدربين والمنسوبين.