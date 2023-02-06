زلزال قوي يضرب #مصر و#تركيا و#سوريا و#لبنان ويشعر به سكان شمال #المملكة #عاجل

شهدت عدة دول في منطقة الشرق الأوسط صباح اليوم الإثنين هزة أرضية تراوحت قوتها بين القوية والمتوسطة.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن زلزالا بقوة 7.9 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، وأدى الزلزال إلى تسجيل وفيات وإصابات ، كما أدى إلى أضرار كبيرة في الممتلكات.

وتعرضت مصر لهزة أرضية ، حيث قال معهد البحوث الفلكية المصري إن زلزالا بقوة 7.7 على مقياس ريختر ضرب البلاد في وقت وقعت فيه هزات قوية في سوريا ولبنان، على خلفية الزلزال الكبير جنوبي تركيا.

كما أظهرت لقطات فيديو خروج عدد من الأهالي إلى الشوارع في سوريا ولبنان جراء الهزة الأرضية القوية الناتجة عن زلزال تركيا.

وذكرت "العربية" أن زلزال تركيا شعر به سكان مناطق في سوريا والعراق ولبنان، والأردن وفلسطين، وقبرص واليونان وأرمينيا، فيما شعر به كذلك سكان شمال المملكة.

من جانبها، أفادت عدد من وسائل الإعلام التركية، بانهيار أكثر من مبنى في مدن وبلدات متفرقة جنوب تركيا ووقوع إصابات في مدينة غازي عنتاب عقب الهزة الأرضية.

ورفع وزير الداخلية التركي حالة التأهب إلى المستوى الرابع بما يشمل المساعدة الدولية، فيما أفادت مصادر محلية عن انقطاع الكهرباء في عدد من المدن الواقعة جنوب البلاد.