أخبار دوليّة

بالصور والفيديو.. ارتفاع حصيلة ضحايا #زلزال_تركيا إلى 53 قتيلاَ  

6 فبراير 2023 · < 1 minute

ارتفعت حصيلة ضحايا قتلى الزلزال الذي تعرضت له تركيا صباح اليوم الإثنين إلى 53 قتيلا بالإضافة إلى عشرات المصابين.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن زلزالا بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر، وأدى ذلك لوقوع قتلى وجرحى، بعد انهيار عدد كبير من المباني في 10 ولايات تركية، حيث ضرب الزلزال غازي عنتاب، وشانلي أورفا، وكهرمان ماراش، ومالاتيا، ودياربكر، وأضنة، وغيرها من المناطق والولايات.

ورفع وزير الداخلية التركي حالة التأهب إلى المستوى الرابع بما يشمل المساعدة الدولية، فيما أفادت مصادر محلية عن انقطاع الكهرباء في عدد من المدن الواقعة جنوب البلاد.

 

 

 

 

 