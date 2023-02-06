قبل أيام من إيداع #الدعم.. “#حساب_المواطن” يكشف عن الأشخاص الغير مشمولين بدفعة #فبراير #عاجل

كشف برنامج حساب المواطن، عن الأشخاص الذين لن يشملهم دعم دفعة شهر فبراير الجاري.

وأوضح في رده على استفسار أحد المغردين على "تويتر"، أن المُسجلين في البرنامج خلال شهر فبراير الجاري وتحديداً قبل يوم 10 لن تشملهم دفعة الصرف الحالية وهي دفعة "فبراير".

وأشار برنامج حساب المواطن، إلى أنه سيتم دراسة الأهلية الخاص بالمُسجلين وإبلاغهم باستيفائهم لشروط الأهلية من خلال حساب “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر “مارس”.

وتابع أنه يجب الإفصاح عن أي دخل إضافي خلال تسجيل أو تعديل البيانات من أجل احتسابه ضمن مجموع الدخل.