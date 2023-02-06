“#هاكرز” يخترقون #أجهزة_كمبيوتر لعدة دول حول العالم  

كشفت الوكالة الوطنية للأمن الإلكتروني في إيطاليا، أن الآلاف من خوادم الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم استُهدفت بهجوم إلكتروني من برامج خبيثة.

وذكرت وكالة الأمن الإلكتروني، أنه جرى اختراق الخوادم في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وفنلندا، وكذلك في الولايات المتحدة وكندا.

وطالب المدير العام للوكالة روبرتو بالدوني، المنظمات بضرورة اتخاذ إجراءات لحماية أنظمتها، مشيراً إلى أن الهجوم استهدف استغلال ثغرة في البرمجيات وأنه كان واسع النطاق.

وأقرت منظمات غربية بحدوث مشكلات إلكترونية، حيث تأثرت العشرات من المنظمات الإيطالية بهذا الهجوم، كما نوه مسؤولو الأمن الإلكتروني في الولايات المتحدة إلى أنهم يقيمون تأثير الحوادث المبلغ عنها.