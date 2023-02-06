تركيا تطلب مساعدة دولية في عمليات الإنقاذ نتيجة #الزلزال #هزه_ارضيه #زلزال #زلزال_تركيا

أطلقت تركيا إنذارا من المستوى الرابع وتطلب مساعدة دولية في عمليات الإنقاذ نتيجة الزلزال.

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تمنياته بتجاوز كارثة الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد بأقل الخسائر وفي أسرع وقت ممكن.

وقال أردوغان في سلسلة تغريدات، فجر الإثنين، إن كافة الوحدات المعنية في حالة تأهب وتقوم بعملها تحت إشراف رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

وأوضح أن وزارتي الصحة والداخلية و "آفاد" وإدارات الولايات وكافة المؤسسات الأخرى بدأت أعمالها على وجه السرعة

وأشار إلى إرسال فرق البحث والإنقاذ على وجه السرعة إلى المناطق المتضررة.

وتمنى الرئيس التركي السلامة لكافة المواطنين المتضررين من الزلزال.

وفجر الإثنين، ضربت عدة هزات أرضية ولايتي غازي عنتاب وقهرمان مرعش جنوبي البلاد، تراوحت قوتها بين 6.4 و 7.4 درجات على مقياس ريختر، بحسب رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).