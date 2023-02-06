تركيا : إغلاق #المطارات وتعطيل الدراسة لمدة أسبوع جراء #الزلزال المدمر #زلزال #هزه_ارضيه #زلزال_تركيا

كشف نائب الرئيس التركي ،فؤاد أوكطاي، عن تعطيل الدراسة في 10 محافظات متضررة من الزلزال لمدة أسبوع.

كما أعلن عن إغلاق المطارات في الولايات المتضررة ومنها هاتاي ومرعش وعنتاب.

وأضاف نائب الرئيس فؤاد أوقطاي، أن حتى اللحظة ضربت منطقة الزلزال في الجنوب 78 هزة ارتدادية بلغت أكبرها 6.6 درجة.

وأوضح فؤاد أوكطاي، أن المدارس والمساكن الجامعية لم تتضرر من زلزال قهرمان مرعش ، وإغلاق مطار هطاي وتوقيف حركة الطيران المدني في ولايتي قهرمان مرعش وعنتاب ، وتم توقيف إمداد مناطق عدة بالغاز الطبيعي بسبب الزلزال.

وأشار نائب الرئيس التركي،إلى أن حصيلة الزلزال المدمر بلغت 284 قتيلا و2323 مصابا وانهيار أكثر من 1700 مبنى .