مذكرة تفاهم لإنشاء ممرات مشاة ونوادي وملاعب رياضية في #مكة

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية في مكة المكرمة، تهدف إلى تسويق الحدائق العامة على المهتمين من رجال وسيدات الأعمال لإعادة تأهيلها، وكذلك الارتقاء بمستوى الحياة البيئية والرياضية والثقافية، التي تأتي دعماً لمشروع "مكة الخضراء".

وقال المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، أسامة زيتوني، إن من أهداف هذه الشراكة الإستراتيجية تنفيذ الفعاليات والحملات التوعوية والبرامج التثقيفية والرياضية، وذلك بهدف تركيز الاهتمام على الأجيال القادمة، والعمل المشترك بين الطرفين حسب ما تنص عليه الأنظمة والتعليمات، وتشجيع العمل التطوعي بما يخدم ويحقق الازدهار بالمنطقة، وتشجيع عقد الدورات التدريبية والتطويرية التي تخدم كافة شرائح المجتمع في هذا المجال.

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية "واس": "الاتفاقية تشمل إنشاء عدد من ممرات المشاة والنوادي والملاعب الرياضية في عدة أحياء بالعاصمة المقدسة".

واشار إلى أن هذا التعاون يأتي تحت مظلة مبادرة "السعودية الخضراء"، التي تعتبر أساساً مهماً لتعزيز الاستدامة البيئية ومكافحة التصحر، وزيادة رقعة الغطاء الأخضر، لتكون مدينة للحياة وصديقة للإنسان والبيئة.

كما تأتي اتساقاً مع دور أمانة العاصمة المقدسة لتوفير الممكنات الفعالة للمجتمع، بتقديم الخدمات البلدية الراقية والمتميزة، من خلال زيادة مساحات الحدائق كمتنفس للمواطنين والمقيمين والزائرين، إلى جانب إسهامها في تفعيل الجوانب التكاملية لتعزيز الجهود المتعلقة بتأهيل الحدائق العامة، وذلك من خلال شراكة مجتمعية حقيقية لتسويق الحدائق على رجال الأعمال للعمل على تأهيلها بما يتناسب مع احتياجات المجتمع المكي.