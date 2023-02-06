أكبر كارثة منذ 1939.. اردوغان: ارتفاع حصيلة #الزلزال المدمر إلى 912 قتيلا و5383 مصابا وهدم 2818 بناية

قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، إن عشرات المفقودين ما زالوا تحت الأنقاض، لافتا أن الزلزال أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ 1939.

وأضاف اردوغان ، أن العدد الإجمالي لضحايا الزلزال أرتفع إلى 912 قتيلا و5383 مصابا إضافة لتهدم 2818 بناية حتى الان.

وأوضح الرئيس التركي: أولويتنا هي عمليات الإنقاذ ولدينا 9000 عنصر من فرق الإنقاذ تمارس عملها، سنواصل عمليات الإنقاذ .

وأوضح أردوغان أن الزلزال خلف خسائر كبيرة واستنفرنا كل الوسائل لتجاوز آثاره، وأدى لدمار كبير في عدة مناطق.

وأشار الرئيس التركي، أنه وفق الاحصاءات الأخيرة بلغت قوة الزلزال 7.7 درجات على مقياس ريختر