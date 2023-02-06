شاهد عيان عن #زلزال_سوريا: لا يوجد #دفاع_مدني.. ونحفر بإيدينا منذ الثالثة فجراً (فيديو) #الزلزال #زلزال #هزه_ارضيه #عاجل

كشف شاهد عيان على الزلزال الذي شهدته سوريا فجر اليوم الإثنين، وتسبب في سقوط عشرات القتلى والمصابين، عن مفاجأة بشأن تعامل السلطات السورية المعنية مع الواقعة.

وقال شاهد العيان في مقطع فيديو نقلته "الإخبارية"، اليوم:" 12 عائلة تحت الانقاض.. 12 عائلة ولا شخص واحد خرج من تحت الانقاض".

وأضاف: "ما في دفاع مدني.. من الساعة 3 الفجر عم نحفر بإيدينا".

وارتفعت حصيلة قتلى الزلزال في سوريا إلى 326، مع إصابة أكثر من 1000، بينما وصلت في تركيا إلى 912 قتيلاً و5383 مصاباً.