الأمن_العام: حظر تركيب كاميرات المراقبة في 5 أماكن

أكد الأمن العام حظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل غرف تبديل الملابس في المجمعات التجارية ومراكز التسوق، وداخل غرف الكشف الطبي والتنويم والعلاج الطبيعي، وداخل غرف إجراء العلميات الطبية، وداخل الوحدة السكنية في مرفق الإيواء السياحي، وداخل دورات المياه.

وأشار إلى تطبيق أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية على مرافق الإيواء السياحي، والمباني السكنية بما في ذلك المجمعات، والعمائر السكنية، ولا تشمل الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل الواحدات والمجمعات السكنية الخاصة، إضافةً إلى المنشآت التعليمية العامة والخاصة، والمجمعات التجارية ومراكز التسوق، والمنشآت الصحية العامة والخاصة.