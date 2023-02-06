معهد بحثي يكشف: هل تحدث موجة #تسونامي في الشرق الأوسط بعد #زلزال_تركيا؟ #الزلزال #هزه_ارضيه #زلزال #سوريا

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، حقيقة ما أثير بشأن احتمالية حدوث موجة "تسونامي" في منطقة الشرق الأوسط، عقب الزلزال الذي وقع في تركيا، فجر اليوم الإثنين، وأوقع مئات القتلى المصابين في البلدين.

وقال "القاضي" في فيديو نشره المعهد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قبل قليل: "تم إطلاق تحذير من شبكة الأورومتوسطي عن احتمالية حدوث موجة مد بحري (تسونامي) في شرق المتوسط، وفور تحليل البيانات الأولية للزلزال، تم التراجع وسحب هذا الإنذار".

وأضاف: "الزلزال حدث داخل اليابسة، وليس له تأثير على البحر في حدوث موجة تسونامي".

وارتفعت حصيلة قتلى الزلزال في تركيا إلى 1014 قتيلاً و5383 مصاباً، بينما وصلت في سوريا إلى 762 قتيلاً، مع إصابة أكثر من 1000 شخص، حتى الآن.