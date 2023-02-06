موقف #كورتوا من المشاركة مع #ريال_مدريد في #كأس_العالم_للأندية

كشفت تقارير صحفية إسبانية، احتمالية مشاركة النجم البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني، في بطولة كأس العالم للأندية مع الميرينجي، رغم إصابته مؤخرًا.

وأوضحت صحيفة ريليفو الإسبانية، أن الفحص الذي أجراه كورتوا منذ قليل جاء إيجابيًا، وهناك احتمالية انضمام الحارس البلجيكي إلى قائمة ريال مدريد في كأس العالم للأندية والسفر مع البعثة.

وأضافت الصحيفة أنه في حال استدعاء أنشيلوتي لـ كورتوا في قائمة الفريق لكأس العالم للأندية، سوف يشارك بشكل شبه مؤكد في المباراة النهائية حال تأهل ريال مدريد أمام الأهلي في نصف النهائي، مما يؤكد غياب الحارس البلجيكي عن مواجهة المارد الأحمر يوم الأربعاء المقبل.

وفي وقت سابق، أكدت صحيفة آس الإسبانية، أن كورتوا لن يشارك في كأس العالم للأندية مع ريال مدريد أمام الأهلي على خلفية الإصابة الأخيرة التي تعرض لها.

وأضافت الصحيفة أن الهدف في الوقت الحالي تجهيز كورتوا من أجل المشاركة أمام ليفربول في ذهاب دوري أبطال أوروبا بعد 10 أيام مقبلة، كما سيغيب كريم بنزيما وإيدير ميليتاو عن قائمة الميرينجي في المونديال.

وبحسب صحيفة ذا أثلتيك الإنجليزية، فإن كورتوا لن يسافر إلى المغرب مع بعثة ريال مدريد المشاركة في كأس العالم للأندية استعدادًا لمواجهة الأهلي.