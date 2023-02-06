مانشستر_سيتي يرد على اتهامه بالمخالفات في بيان رسمي

رد نادي مانشستر سيتي، على الاتهامات الموجهة له من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واتهمت رابطة البريميرليج مانشستر سيتي بانتهاك القواعد المالية، أكثر من 100 مرة خلال 9 مواسم، مشيرة إلى أن هذا الأمر تم اكتشافه بعد تحقيق استمر 4 سنوات بخصوص الرعاة والعقود.

وذكرت أن التهم تتعلق بانتهاكات ارتكبت خلال الفترة من سبتمبر، وحتى نهاية موسم 2017-2018.

وقال مانشستر سيتي، في بيان رسمي اليوم الإثنين: "تفاجأ النادي بتوجيه هذه الاتهامات المزعومة لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، لا سيما أن النادي زود الرابطة بكم هائل من المواد التفصيلية والمشاركات المكثفة".

وأضاف: "يرحب النادي بمراجعة هذه المسألة من قبل لجنة مستقلة، للنظر بنزاهة في الأدلة القاطعة الموجودة لدعم موقف مانشستر سيتي".

واختتم: "من خلال هذه الآلية، نتطلع إلى وضع نهاية لهذه المسألة مرة واحدة وإلى الأبد".