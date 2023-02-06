البنك المركزي يُرخص لأول شركة تأمين أجنبية في #السعودية

أعلن البنك المركزي السعودي الترخيص لأول فرع لشركة تأمين أجنبية في المملكة، وهي شركة "سيجنا وورلد وايد انشورنس" الأميركية، التي تختص بممارسة نشاط التأمين الصحي.

وذكر البنك المركزي في بيان، اليوم، أن هذه الخطوة تأتي إعمالًا لأهداف "قواعد الترخيص والرقابة لفروع شركات التأمين وإعادة التأمين في المملكة"، وبما يتوافق مع دور البنك في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ويعد الترخيص لفرع الشركة الأجنبية أحد خطوات البنك المركزي لتمكين الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التأمين لتعزيز التنافسية، ونقل وتبادل الخبرات في منظومة القطاع، وذلك في ظل المقدرات الهائلة والفرص الواعدة التي تمتلكها المملكة.

كما تساهم هذه الخطوة في رفع جودة الخدمات المقدمة، ما يعزز استقرار ونمو قطاع التأمين، وتنويع شرائح المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وتقديم نماذج عمل فريدة في القطاع، بشكل يُعزز كفاءة عمل هذه الشركات من خلال التزامها بالمتطلبات الرقابية والإشرافية.

وكشف البنك المركزي عن سعيه المستمر لدعم القطاع المالي، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

وشدد البنك على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبله، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.