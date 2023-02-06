تعليق النشاط الرياضي في #سوريا بسبب #الزلزال

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، اليوم تعليق النشاط الرياضي والفعاليات الرياضية لحين إشعار آخر.

وأكدت وكالة "سانا السورية"، أن الاتحاد الرياضي العام في سوريا أعلن تعليق النشاط الرياضي لتكريس جميع الجهود لمساعدة المواطنين المتضررين من الزلزال، الذي تعرضت له سوريا فجر اليوم، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن التعاقد مع مدرب الحراس.

وجاء قرار الاتحاد الرياضي العام في سوريا، لمتابعة مساعدة المواطنين حيث أنه تم وضع جميع المؤسسات والمنشآت الرياضية، وجميع الكوادر والفرق الرياضية والمتطوعين، تحت تصرف الوحدات الإدارية، لتقديم العون الفوري والمساعدة العاجلة للمواطنين المتضررين من الزلزال.