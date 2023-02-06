مؤشر_سوق_الأسهم_السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 10555 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 2.87 نقطة ليقفل عند مستوى 10555.71 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 175 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 101 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 109 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الإعادة السعودية، وشركة الصناعات الكيميائية الأساسية، وكابلات الرياض، والمجموعة السعودية، وعلم الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: سلامة، وعذيب للاتصالات، والرياض، والإنماء، وميدغيلف للتأمين، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.73 % و 3.81 %.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والإنماء، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، والراجحي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الإنماء، والراجحي، وسابك، وأمريكانا، وسلوشنز الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 143.20 نقطة ليقفل عند مستوى 18761.95 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 12.8 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 180 ألف سهم.